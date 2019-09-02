8月全美至少93人死于“大规模枪击事件”

（早报讯）美国“大规模枪击事件追踪网站”的最新数据显示，在8月份，美国至少93人在“大规模枪击事件”中死亡。

中新社报道，“大规模枪击事件追踪网站”（Mass Shooting Tracker）分别列出了每一起大规模枪击事件的死亡人数及受伤人数，并标注新闻来源。该网站数据显示，今年以来，美国已有至少403人在大规模枪击事件中命丧枪口。

《纽约时报》指，8月份，得克萨斯州的枪击事件最为严重。8月3日，得州埃尔帕索的沃尔玛超市发生严重枪击事件，造成22人死亡。8月31日，得州敖德萨市发生的枪击事件至今包括枪手造成八人死亡。

另一起严重枪击事件发生在俄亥俄州。8月4日，该州的代顿市发生枪击事件，造成包括一名枪手在内的10人死亡。

一连串的枪支暴力事件在美国引发了对枪支管制的激烈辩论。8月17日，美国多地包括华盛顿举行反对枪支暴力集会，要求联邦政府推动新的枪支管制立法，避免枪支泛滥引起的伤亡事件再次发生。

目前对于“大规模枪击事件”仍没有一个公认的定义，根据“大规模枪击事件追踪网站”等非营利机构较常用的统计标准，不包括枪手在内，同一地点死伤人数超过四人的枪击事件即为大规模枪击事件。