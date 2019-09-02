韩国老龄人口到2067年预计达46.5%

（早报讯）韩国统计厅周一（2日）发布数据，韩国人口预计将于2028年达到顶峰，峰值为5223万；到了2067年，韩国65岁或以上的人口预计占总人口的46.5%。

韩联社报道，据统计，韩国人口将由目前的5200万增长到2028年的5223万，此后就开始减少，并于2067年减至3900万。

朝鲜人口将于2038年步入负增长时代，韩朝总人口将于2032年达到顶峰。朝鲜人口峰值则会出现于2038年，2067年减至2600万。

新华社报道，到了2067年，韩国65岁或以上的人口预计占总人口的46.5%。若到了2067年真的如此，韩国将成为全球人口老龄化最快的国家。

今年，韩朝总人口为7700万，2032年出现峰值，2038年减至6500万。2015年至2020年，朝鲜居民人均预期寿命为72岁，较韩国低10.5岁。

今年韩国人口排名世界第28，朝鲜排名第54，合计排第20。但到2067年，韩朝的人口排名分别跌至第56和第71，韩朝总人口排名第36。

世界人口将由今年的77.1亿增至2067年的103.8亿。韩国人口在世界总人口中的占比将由0.7%降至0.4%，韩朝人口在世界总人口中的占比将由1%降至0.6%。