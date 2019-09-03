慕尤丁：3R课题扰乱治安

（早报讯）马来西亚内政部长慕尤丁说，种族（Race）、宗教（Religion）和王室（Royalty）等议题已经影响治安。他促请警方一视同仁的对付所有炒作这些课题者。

慕尤丁周二在内政部每月集会上说，特定人士炒作这些议题是为了动摇希盟政府，让民众以为希盟政府对这些议题漠不关心。他表示，警方应该更严厉且刚正不阿的对付任何扰乱国家者，无论这些人有什么背景。“我身为内政部长，严厉警告并指示警方绝不姑息这种状况。”

他说，希盟政府尤其内政部正面对这些议题的冲击。他表示，政府遭人质疑未恪尽职责时，问题将变得更为严重。他认为内政部官员不仅是执法人员，更应教育民众勿散播虚假讯息。

马国社交媒体上周开始流传一些信息，鼓励回教徒优先购买回教徒公司的产品及服务，接着就有其他信息认为马来人应该每周至少一天杯葛没有推广马来公司产品的超市，也有网民主张马来人应该杯葛非马来人公司的产品及服务。

反对党巫统及伊斯兰党都表明并未发动这些运动，但两党都支持上述做法。希盟领导人都表明反对这些可能引起种族情绪的运动。首相马哈迪上周末（8月31日）促请相关人士停止这类杯葛运动，因为这样的做法不仅于事无补，反而可能引起不满。“或许有些思想狭隘者会这么做，但这行不通的。”