英保守党21议员倒戈反硬脱欧遭除党籍

（早报讯）英国执政保守党21名议员倒戈，在国会投票阻止首相约翰逊无协议脱欧，遭踢出党籍。

约翰逊随即表示会动议提前大选，他说：“我不想进行选举，但若议员们周三表决去停止脱欧谈判以及迫使我们经历另一次没有意义的延期，甚至可能长达数年的延期，那（提前大选）会是唯一的解决方法。”

英国广播公司报道，英国国会周二（3日）就阻止无协议脱欧法案进行紧急辩论。跨党派联盟在国会中以328-301的票数通过了一项议案，决定接掌议会的议程，迈出了阻止约翰逊无协议脱欧的一步。

英国国会议员将于当地时间周三（4日）开始就无协议脱欧的议案进行辩论。议员们将在辩论后再度进行表决，决定是否草拟无协议法案。如果英国在10月19日前无法和欧盟达成脱欧协议，这将迫使约翰逊向欧盟要求把脱欧限期再延长3个月。

21名保守党议员因投票反对约翰逊所提出的“硬脱欧”法案而被踢出党籍。被开除的议员包括前财政部长哈蒙德（Philip Hammond）和前首相温斯顿·丘吉尔的孙子索姆斯（Nicholas Soames），以及在国会服务时间最长的议员克拉克（Kenneth Clarke）。

约翰逊的反对者提出一项可能迫使他把英国脱欧推迟到1月31日的议案。约翰逊表示，这将有损他的谈判策略，而他宁愿政府解体并举行新的选举。

英国政府已明确表示，若失去了对议会议程的掌控，将寻求提前进行大选。