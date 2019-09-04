五角大楼将拨36亿美元修建美墨边境墙

（早报讯）美国国防部宣布将拨出36亿美元（50亿新元）预算，用于修建隔离美墨边境墙的项目。这份预算料将延期超过120项国内外军事项目。

美国五角大楼发言人乔纳森·霍夫曼表示，美国国防部长埃斯珀在获得国会批准六周后，签署了将127项国内外“延期军事项目”的资金转移的协议。

报道称，为回应白宫的要求，国防部长埃斯珀批准重新规划36亿美元的军事建设资金，用于修建大约182公里长的边境墙。其中一半资金将由五角大楼从海外建设项目转移，另一半资金将从国内项目转移。

埃斯珀在写给参议院军事委员会的一封信中“确定在与墨西哥接壤的边界上，有11个军事建设项目是支持在国家紧急状态下使用武装部队所必需的，估计总成本为36亿美元。”

这封信没有像美国国防部在这类声明中通常使用的“墙”一词，而是详细说明了这些资金将如何用于不同边境地区的新围栏项目。

分析称，这一声明履行了特朗普总统2月份做出的承诺，即动用军事建设资金修建边境墙。这一举措最初宣布时遭到国会的猛烈抨击，直到最近才完成五角大楼的法律审查。

参议院少数党领袖舒默3日称，这一决定是对军人的“一记耳光”。舒默在一份声明中写道，“特朗普愿意动用已经分配的军事资金来提升自己的自尊，并承诺墨西哥将出资修建一堵墙，这是对为我们国家服务的武装部队成员的一记耳光。”

他还写道：“这一决定将损害已经计划好的重要项目，这些项目旨在支持我们在纽约、美国各地和世界各地军事设施的军人。”