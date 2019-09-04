美国沃尔玛停售手枪 全面退出美国手枪市场

（早报讯）美国零售商巨头沃尔玛将在美国阿拉斯加州门店停售手枪，此举意味沃尔玛将完全退出美国手枪市场。

沃尔玛3日发布一份来自沃尔玛首席执行官董明伦的备忘录。董明伦在备忘录表示，经历密西西比州、得克萨斯州门店的枪击事件后，企业决定发布停售枪支弹药的计划。

他表示，“一周内经历了两次可怕的事件，我们很清楚，现状不容接受”。

事实上，沃尔玛在数年内已多次叫停部分武器的售卖。20世纪90年代中期，除阿拉斯加州外，沃尔玛在美国境内停售手枪；2015年全美门店停售AR-15型等半自动步枪；2018年2月，沃尔玛不再向小于21岁的人出售枪支弹药。

除退出美国手枪市场外，董明伦还表示，全美门店停止销售.223口径和5.56口径短枪管步枪的弹药。这些弹药常用于部分狩猎、军用等枪支中。

他指出，今后沃尔玛将只为狩猎及运动射击提供需求，包括长桶鹿步枪、霰弹枪及其弹药。他指出，这一举措将令沃尔玛在全美弹药市场的份额从20%降至6%到9%之间。

备忘录还称，不允许客户在沃尔玛及山姆会员店内公开携带枪支。即使当州法律允许也须依照企业规章。除非客户是经过授权的执法人员。

此外，备忘录呼吁美国立法者及政府对枪支暴力采取行动。包括加强枪支购买者的背景调查。