法国巴黎银行预料黄金价格将大幅上涨

（早报讯）随着美联储举步踏上降息之路应对美国经济增长放缓和中美贸易战所引发的不确定性，法国巴黎银行预料未来数月黄金价格会大幅上涨，金价将会飙升突破每盎司1600美元（2223新元）大关。

彭博社报道，巴黎银行大宗商品研究主管齐林吉里安（Harry Tchilinguirian）在一份报告中说，从本月起到2020年6月，美联储料会降息四次，每次降幅25个基点，而金价将会因此上涨。

齐林吉里安说，由于名义收益率将会伴随每次降息逐步下行，“实际利率将会走低并停留在零以下水平，从而增加持有黄金的吸引力”。

美中贸易战使得全球经济增长受到损害，由此促使包括美联储在内的世界各地央行纷纷采取更加宽松的政策立场。受到这种形势下避险需求不断增加的推动，今年以来黄金价格大幅飙升。

今年7月，美国决策者作出了十多年来的首次降息决定，而眼下市场普遍预计，在9月17-18日的决策会议上它还会再次出手。这种背景下，投资者已经加大了黄金上市交易基金的持仓量。

法国巴黎银行在报告中说，2019年黄金均价料会比先前预期提高60美元至每盎司1400美元，2020年均价则将提高130美元至1560美元。该行同时表示，美联储的持续降息应会推动金价在2020年一季度突破1600美元大关，而且“我们预计金价会大幅上涨。”

现货黄金价格周三报每盎司1545.88美元，年内涨幅已达到20%。金价曾在8月26日触及1,555.07美元这一2013年以来的最高水平。