癌症取代心血管疾病 发达国家头号杀手

（早报讯）英国《柳叶刀》杂志最新刊登的两项大规模调查研究显示，癌症已经取代心血管疾病，成为发达国家民众的第一大死因。研究人员说，照此趋势，癌症将在未来几十年内成为全球范围内的“第一大健康杀手”。

这两项研究调查了全球21个国家超过16万名对象。数据显示，死于癌症的人数是死于心血管疾病人数的两倍，癌症已成为发达国家人们面临的第一大健康威胁。

研究分析，大约70%左右的心血管疾病都可以通过调节生活方式进行干预，比如调控饮食、戒烟等。在发达国家，过去几十年，降胆固醇和降血压已经成为临床常见的干预治疗，这也帮助大幅降低了心血管疾病的发病率和死亡率。

不过，在全球范围内，心血管疾病仍是最主要死因——2017年全球死亡人数约为5500万，其中高达32%的死亡要归因于心血管疾病。研究显示，在中低收入国家，心血管疾病的首次住院率和用药治疗等指标均明显低于高收入国家。

癌症目前位列全球第二大死亡原因，2017年全球26%的死亡归因于癌症。来自加拿大拉瓦尔大学等机构的研究人员说，他们的研究结果表明在不同类型的慢性病之间，存在新的全球性“流行病学转变”，癌症可能在未来几十年内就会超越心血管疾病，成为全球第一大死因。