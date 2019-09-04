面簿删除识别人脸的“标签建议”功能

（早报讯）美国社交巨头面簿删除照片识别人脸的“标签建议”功能，用户可自主选择是否要在所上载照片中启用人脸识别功能。

面簿（Facebook）此前在用户上载照片提供“标签建议”（Tag Suggestions）功能，通过面部识别技术来建议标记照片中的用户。2017年，Facebook更新人脸识别功能，即使没有进行标注，该功能也可以提醒用户其出现在了哪些照片中。在用户收到提醒后，可以选择在照片中添加或是取消自己的标签。不过，这项功能也招致了不少争议。

路透社报道，美国伊利诺伊斯州的用户曾向面簿提起诉讼，称该公司违反了伊利诺伊斯州有关生物识别信息的隐私相关法律，称其未经用户同意就非法收集并存储了数百万用户的生物识别数据。

面簿星期二（3日）发布公告，即日起，此前使用过“标签建议”的用户都会收到有关人脸识别的设置建议，以及这项功能是如何运作的详细解释。此外，“标签建议”的功能也将移除。

面簿将向用户提示有关人脸识别功能的信息，并让用户作出使用或关闭的选择。新调整下，用户可以选择打开或者关闭人脸识别功能。如果用户关闭了人脸识别功能，那么面簿将不再提示用户在哪些照片中被标记出，但用户仍可以进行手动标注（Tag）。如果用户什么都不操作，那么人脸识别功能会默认关闭。

如果用户选择打开了人脸识别功能，面簿将会帮助用户找到用户出现的视频和照片——即使用户没有被标记，并对用户进行提醒，此举面簿称还可以保护用户防止用户照片被他人不当使用。

面簿强调，该公司不会将人脸识别信息分享给第三方。