纳吉前官员：东铁是为了救一马公司

（早报讯）马来西亚前首相纳吉的前特别事务官安哈里表示，纳吉让中资企业负责东海岸铁路（ECRL）、多元石油产品输送管计划（MPP）及沙巴天然气管道计划（TSGP）等项目，其目的都是为了集资拯救一马公司。

纳吉涉及一马公司案周三续审。安哈里供证时表示，纳吉2016年6月指示他前往中国，与中方协商一马公司事务。“我抵达中国后，发现刘特佐也加入会谈。”

安哈里说：“纳吉同意中资在马的基础建设投资项目，以解决一马公司及其子公司SRC国际公司的债务。”安哈里也指纳吉让中资企业购买一马公司股权并偿还债务。

《华尔街日报》今年1月8日的报道指纳吉政府让中国解决一马公司债务，以换取中资取得东铁等大型项目合约。纳吉当晚在面簿否认中国曾建议为一马公司还债。关于发包给中资的东海岸铁路项目的成本非常高，纳吉说，希盟经常指控东铁的成本高于市价，但从不曾提出任何证据。

东铁是由财政部属下政联公司马来西亚铁路衔接有限公司（MRL，马铁）拥有，并由中国交建承建。其最初的成本约550亿令吉（约182亿新元），但后来增至655亿令吉（约217亿新元）而引起争议。

纳吉坚持东铁成本为550亿令吉。希盟去年大选前表示，东铁实际成本仅约300亿令吉，前政府超付的款额其实是支付一马公司的债务及作为选举经费。希盟去年上台并与中方重新谈判后，双方同意将东铁第一和第二阶段成本从655亿令吉降至440亿令吉（约146亿新元），大砍215亿令吉或32.8％。