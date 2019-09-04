马国内阁谴责杯葛非回教徒产品行动

（早报讯）马来西亚内阁强调，回教非政府组织近来发动杯葛非回教徒企业产品，这么做并不恰当。内阁也促请当地民众响应购买马国产品运动。

内阁周三通过首相署发布声明时，也表明拒绝一些人试图玩弄种族情绪的狭隘思想，因为这将影响国家和谐与福祉。

一些回教非政府组织上周在社交媒体发起杯葛运动，有关活动原本是支持回教徒制造商品的运动，但最终却演变成反对非回教徒商品的运动。

马国社交媒体上周开始流传一些信息，鼓励回教徒优先购买回教徒公司的产品及服务，接着就有其他信息认为马来人应该每周至少一天杯葛没有推广马来公司产品的超市，也有网民主张马来人应该杯葛非马来人公司的产品及服务。

首相马哈廸等朝野政党领袖已经表明拒绝这类杯葛行动，并认为展开杯葛行动人士的思想狭隘。不过伊斯兰党支持这项杯葛行动。

内阁消息人士告诉《星洲日报》，内阁周三的会议讨论这个课题并严厉谴责这项运动，因为这么做其实将拖垮经济。“内阁不支持这项运动，我们全力支持购买马国产品，无论是什么种族的产品。为何要杯葛非回教徒及非马来人产品？吃亏的是自己，也弄垮自己的经济。”

消息人士表示，内阁暂时不对付发起上述运动的回教徒非政府组织，但政府将严密监督曾发表种族仇恨言论者，并将对涉及者采取行动。