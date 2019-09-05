约翰逊提前大选动议遭否决 硬脱欧法案再遭重挫

（早报讯）英国首相约翰逊试图触发提前大选的努力遭遇失败，他所提倡的无协议脱欧策略也再次遭受打击。

英国国会下议院昨天（4日）通过阻止无协议脱欧的法案后，约翰逊提出动议要求提前大选。不过，此动议仅获298议员支持，遭到否决。约翰逊需要三分之二的议员支持，才能提前解散国会以进行全国投票的计划，但只有不到一半的议员支持他。

另外，反对党和保守党议员昨天也联手在英国国会推动立法案，一天内把阻止无协议脱欧的法案送上国会。第一轮投票以329票对300票通过二读。第二轮投票则是以327票同意、299票反对，28票之差通过三读，将送上议院进行之后的立法程序。

该法案要求英国政府在下个月和欧盟达成新的脱欧协议，或是取得英国国会同意无协议脱欧。但若两者在10月19日之前都无法办到，约翰逊就必须致信给欧洲理事会主席图斯克，延后脱欧期限至明年1月31日。

约翰逊在阻止无协议脱欧法案表决出炉后提出动议，要求举行大选，但最终也遭否决。他表示，这个阻止无协议脱欧法案将把脱欧谈判的控制权交到欧盟手上，迫使他“投降”，而他拒绝这么做。约翰逊说：“这个国家要走下去，显然只有一个方式，那就是在10月15日举行大选。”

英国每五年举行一次大选，下一次本应该在2022年。若是提前大选，国会将解散，正在进行中的立法都会中止。不过，工党、苏格兰民族党和自由民主党都不同意现阶段提前大选。

工党党魁科尔宾表示，约翰逊提出提前大选，就像是“把毒苹果拿给白雪公主的坏皇后”，而毒药就是无协议脱欧。

约翰逊在失败后讲话时指责科尔宾拒绝支持拟议的选举，并指“这是历史上第一次反对派投票表明对政府有信心，拒绝举行大选……我只能猜测他犹豫不决的原因，显而易见的结论是他担心自己不会赢。”

约翰逊辩称，紧急选举是摆脱使英国政治过去三年陷入瘫痪的脱欧僵局的唯一出路。

上述结果是约翰逊在24小时内围绕其英国脱欧计划在议会遭遇的第三次重大失败。此前，议员果断地采取行动，以阻止英国在八周后无协议脱离欧盟。

周三早些时候，约翰逊未能阻止下议院投票通过一项法律草案，该草案旨在挫败他在10月31日无论是否达成协议，都要退出欧盟的提议。

提前大选的动议在晚间9时许进行表决，议员对于投票似乎兴趣缺缺，最后赞成票298票，反对票56票，虽然赞成多于反对，但未达三分之二门槛。