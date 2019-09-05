美联储官员：消费者承担着大部分经济增长负荷

（早报讯）美联储官员警告，在贸易争端的不确定性和全球经济增长疲软的情况下，消费者目前正在承担着大部分经济增长的负荷，但这并非是个明确的指标。

纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯（John Williams）周三（5日）在纽约发表演讲后对记者表示，“消费者现在承担着所有或者说大部分经济增长的负荷……关于消费者支出，必须要小心，那不是一个真正的领先指标。”

彭博社报道，在国际贸易紧张局势的威胁降低了商业信心和投资之际，消费者一直是增长的主要动力。制造业出现疲软，金融市场浮现世界经济可能走向衰退的担忧。

达拉斯联邦储备银行行长卡普兰（Robert Kaplan）周三晚些时候也告诉多伦多观众，他正在观察宏观经济数据疲弱是否会渗透到消费者的态度。卡普兰说，如果政策制定者等到消费者支出减弱时再行动，那可能为时已晚。他今年不是联邦公开市场委员会（FOMC）的投票成员。

美联储在7月份上次会议时把利率降低了25个百分点，理由是全球经济增长放缓，贸易政策不确定以及通胀疲软。根据联邦基金期货合约的价格，预计他们在9月17日至18日举行会议时将再次降息。

作为联邦公开市场委员会副主席，威廉姆斯是美国央行17人委员会的关键政策制定者。根据最近的公开言论，委员们对实施更多宽松政策的必要性存在分歧。他指美国总统特朗普贸易政策的影响，暗示这给商界带来了寒意。

据报道，特朗普一再呼吁美联储降息，打破了20多年来总统通常不会公开评论美联储政策的传统。