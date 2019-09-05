马哈迪：无法要俄国为MH17事件负责

（早报讯）马来西亚首相马哈迪再次指俄罗斯不必为马航MH17航班空难负责。他说，国际联合调查团（JIT）提呈的调查结果“不太正确”，因此缺乏足够证据指责俄罗斯。

马哈迪周四在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok，又名海参崴）出席第五届东方经济论坛。他在当地接受俄罗斯卫星网访问时说：“我和很多马来西亚人一样，都认为国际联合调查团所提呈的调查结果不太正确。”

马哈迪说：“对，我们确实怀疑俄罗斯（涉及空难）。但我没有任何亲戚死于这起空难，也无权支领任何保险赔偿金。我只是以一名观察者身份，从外围观察这件事。”他认为过去的证据都“缺乏说服力”而无法证明责任方。他强调，国际调查小组提出的报告指导弹打下飞机，让他“非常难以接受”。

他说：“我不是怀疑其真实性，但他们所指的一些事让我们很难接受，例如鉴定导弹来源。（导弹）确实是在特定区域发射，这个可以辨识。但要确认由谁发射，一般而言是非常困难的。”

这并非马哈迪首次针对MH17航班空难维护俄罗斯。他今年6月20日受询时表示：“我们很不高兴，因为这一开始就是指责俄罗斯干下坏事的政治课题。”他指俄罗斯成了这起空难“代罪羔羊”。

马航MH17班机2014年7月17日从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在乌克兰东部的顿涅茨克州坠毁。这架波音777型客机上的298人全部遇难。约六成遇难者是荷兰人，其余是澳大利亚、英国、马来西亚与印度尼西亚等16国公民。