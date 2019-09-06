泰国2020年起对所有入境旅客托运行李进行扫描

（早报讯）泰国2020年1月1日起将对入境旅客的全部托运行李进行100%全覆盖扫描。

泰国《世界日报》报道，泰国海关厅厅长吉沙达星期四（5日）表示，泰国素汪纳普机场正在安装23台行李扫描器，为入境旅客行李扫描做准备。

吉沙达表示，从此举除了可以查出违禁品，还能对代购大量商品或高额商品的旅客进行课税。他说，旅客应主动申报课税的物品，如果被海关工作人员查获，除了要照样缴税之外，还会被罚款。

目前，泰国机场规定的违禁品包括各类濒危动植物或其残骸、毒品、枪械或易爆物品等，还包括一些农产品，例如葱头、大蒜、糯米、棕榈油等。

此外，泰国海关厅还将关注代购者，以及购买昂贵商品入境避税的行为。在未来，除了高效扫描设备以外，还会有人工智能扫描图像分析系统，如果鉴别出行李中有违禁品或者疑似应课税物品，会对该件行李进行标识，随后海关工作人员会开箱检查确认。

泰国海关厅长表示，旅客不应该存在侥幸心理。如果入境时携带应申报物品，就必须走红色通道依法申报，并主动缴税。如果故意避税，经海关人员证实是应缴税物品，则会被视情节罚款。如果旅客不配合缴税及罚款，海关人员有权报警，并对旅客进行扣押与起诉。

泰国财政部助理部长讪迪表示，有关部门应及时查验各免税店，防止造成关税收缴不足的问题。2019年底前，该设备将在机场完成安装并启用，实现行李100%全覆盖检查。