美科学组织联名反对政府打压外国科研人员

（早报讯）美国60家科学、工程学和教育组织联名发表公开信，呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合作的行为。

新华社报道，这60家组织包括美国物理学会、美国化学学会和美国天文学会等。他们4日向美国白宫科技政策办公室、国家科学基金会、国家卫生研究院、能源部和国防部官员发出这封公开信。

信中说，美籍和外籍科学家对美国政府旨在“降低安全风险”的最新政策和做法表示担忧，认为这会损害科学事业。公开信说，有必要在开放合作与保护经济和国家安全之间保持平衡，但“过于宽泛”地处理问题，会破坏这种平衡。

近来，美国科技界人士纷纷表态反对美国政府打压外国科学家的行为。8月21日，大约150名美国科研领军人物联合署名，反对美国政府和一些高校排挤、打压中国和华裔科学家，认为这种恐吓的气氛将让众多在美工作的杰出中国和华裔科学家离开美国，也向其他在美工作的外国科学家传递令人不安的信号。

8月30日，美国哥伦比亚大学校长博林格在美国媒体发表文章指出，美国执法部门和情报部门鼓励美国学界以更严厉的手段监视出生在外国的学生和访问学者，尤其是中国人和华裔，这种做法背离了大学的使命。