马新第二通道今早仍持续塞车

（早报讯）马新第二通道昨晚有罗厘司机等待不耐烦，直接将罗厘横停路口挡在路中央以抗议苦等四五个小时无法通关。数十名罗厘司机聚集在路口处，直至关税局官员出面协调。

马新第二通道关卡专案小组主席邹裕豪昨晚10时许抵达现场了解情况，并在午夜12时许进行直播。除了向马新第二通道使用者致歉，他也希望罗厘司机不要用这样不负责任的方式来寻求解决问题。

他今早向《星洲日报》证实，将于近日安排与罗厘司机或业者面谈，以商讨解决方案。 新柔长堤的双向交通，今天清晨时分仍持续堵塞。（《星洲日报》）

根据马新通道新加坡关卡的闭路电视画面，今早新柔长堤的来往方向持续塞车；马新第二通道往新加坡方向的数公里道路，车龙见首不见尾。根据网民拍摄的画面，许多乘客按捺不住，直接下车站在路堤上。

针对今早马新第二通道仍持续塞车，邹裕豪表示，他相信这与昨晚的罗厘堵塞路口情况无关。

他解释说，两星期前实施让罗厘停靠在苏丹阿布巴卡大厦关卡旁空地的措施，是因为去年的观察发现罗厘排在关卡会造成危险情况，因此为了减少意外事件，才采取有关措施。

他表示，上述关卡原有两台罗厘扫描机，目前其中一台无法操作，仅有一台应对日常运作，当局仍在等待另一台扫描机送到。

也是行动党柏伶区州议员的邹裕豪昨晚直播时指出，昨晚的事件是因为罗厘司机对于关卡空地作为罗厘专用通道的措施感到不满，因此占据三条车道阻碍交通，导致有关通道堵塞四至五个小时。