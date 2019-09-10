微软总裁：美政府对待华为不公正

（早报讯）美国微软公司总裁兼首席法务官史密斯说，美国政府对待华为的方式是不公正的，微软已要求美国监管机构对其行为作出解释。

史密斯（Brad Smith）9月8日接受美国《彭博商业周刊》访问时说，美国政府并未充分证明对这家中国公司采取的行动是合理的。美国政府在没有“坚实的事实、逻辑和法治”的情况下，不应该采取这些行动。

史密斯指出，微软已经要求美国政府对其行为作出解释，以便让其他公司自己作出决断，他说“这才是这个国家运行的方式”。

他以酒店业为例说，告诉一家科技公司可以销售产品但不能购买操作系统或芯片，就好比让一家酒店公司开门营业，却不准其在客房内放床，或者不能在其餐厅里提供食物一样。

史密斯说：“如果你不能把你的技术带到全球，你就不能成为一个全球技术领导者。管理全球化技术的唯一方法，是让各国政府真正相互合作。”

新华社报道，5月以来，美国商务部将华为及其超过100家附属公司列入实体清单。史密斯担心，更广泛、更严格的限制可能很快到来。美国商务部正在考虑对新兴技术设置新的出口限制，包括人工智能和量子计算等，这些都是微软公司着力投资的领域。

路透社8月末引述知情人士消息说，美国商务部已收到130多份申请，要求获得许可向华为供货，其中包括谷歌、高通、英特尔等科技公司。但迄今为止，尚没有公司获得美国商务部的许可。