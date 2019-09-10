烟霾笼罩马国雪隆 空污指数达“黄色警戒”

（早报讯）（吉隆坡讯）印度尼西亚烟霾来袭，导致马来西亚中部雪隆一带的空气污染指数在今天（10日）下午1时进入“黄色警戒”（不健康水平），唯一处于中等水平的瓜拉雪兰莪，也介于破百点的边缘。

马来西亚教育部已向所有学校发出通令，指示一旦空气污染指数超过200点，学校必须关闭。砂拉越八个县的学校今天停课一天，但小六检定考试照常进行。

由于砂州烟霾情况严重，当局已将50万个口罩送往该地，而砂州教育局则派发5万个口罩给州内所有学校。

星洲网报道，截至今午1时，环境局官网显示马来西亚半岛西海岸雪森甲柔4州的空气素质，都处于超过空气污染指数100点的不健康水平。其中，吉隆坡峇都慕达和蕉赖分别录得162点和155点的空污指数，但彭亨东海岸的云冰却单独录得194点，为全马最高空污指数。

向来处于半岛空污指数榜首的雪州巴生佐汉斯迪亚依然“不遑多让”，以161点排在峇都慕达之后，依序有八打灵再也144点、布城142点、沙亚南134点、万津123点和巴生118点。

邻州森州汝来为148点、芙蓉119点和波德申103点；柔北东甲113点；马六甲武吉南眉104点和亚罗牙也103点、马六甲市区为98点，尚差2点即突破不健康水平。

根据卫星图像感应到的林火热点，昨日印尼苏门答腊有247个热点、加里曼丹163个、半岛4个和东马1个。

过去一周的最高峰为本月5日加里曼丹有811个、苏门答腊203个、东马7个和半岛1个热点。

由于烟霾来袭，不少市民都申诉造成呼吸道不舒服，且有口干舌焦和鼻孔痒之感。