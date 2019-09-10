马国亚航亚航X违规 被罚6.6万

（早报讯）马来西亚航空委员会（MAVCOM）已对亚航、亚航X以及雪邦马来西亚机场有限公司开出罚单，亚航和亚航X各被罚款20万令吉（约6.6万新元），而雪邦马来西亚机场则因为在2019年1月至3月期间无法满足机场QoS框架的要求，因此被罚款117万9889令吉。

机场QoS框架于2018年9月1日在吉隆坡国际机场和第二国际机场开始实施。

根据MAVCOM保护消费者免受航空公司不公平收费的努力，亚航和亚航X是因为对信用卡、扣账卡（Debit Card）以及网上银行交易征收处理费，违反2016年马来西亚航空消费者保护法则（MACPC）。

至于雪邦马来西亚机场则因未达到该委员会在2019年第一季度设定的服务质量目标，而受到处罚。

政府今年修正的2016年马来西亚航空消费者保护法则（MACPC）已于6月1日生效，航空公司在刊登广告及出售机票时，必须展示机票的最终价格，包含政府征收的所有费用、法律阐明的收费和燃油附加费等。

换言之，航空公司展示的机票最终价格，以及列出各项收费后，不能再向消费者征收任何其他费用。

自今年6月1日起，该委员会一直在监督航空公司是否有遵守该法则。亚航和亚航X被发现违反法则第3（2）项要求，即必须全面展示机票的最终价格。作为确定是否已实施违规行为的正当程序的一部分，该委员会向两家航空公司发出解释信，给予它们机会解释。

马来西亚航空委员会执行主席努沙里表示，目前马来西亚每年可以运送超过1亿人次的乘客。鉴于这个庞大的消费者基地，委员会已经制定了MACPC和机场QoS框架，旨在保护航空消费者的权益，以及提高业者的服务水平。

“这些行动也旨在推动马来西亚的航空业迈向更高水平的服务、诚信和透明度，符合MAVCOM的航空业的长期目标。”