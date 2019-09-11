美环保局拟停用动物测试化学品毒性

（早报讯）美国环境保护局将逐步取消使用动物进行化学品安全试验。但这一决定引发业界争议。

美国环保局局长惠勒周二（10日）签署指令，提出逐步取消利用哺乳动物进行的化学品毒性试验，到2025年将削减这类项目30%的经费，到2035年将取消所有这类试验的申请和资助。此后的任何相关研究须获得环保局局长的逐案批准。

据介绍，美国环保局一直采用动物试验来评估化学品可能对人体健康带来的风险。2016年，美国《有毒物质控制法》修订以来，环保局致力于推动采用替代性方法，以降低对动物试验的依赖。

惠勒表示，美环保局将拨款425万美元（约586万新元）给约翰斯·霍普金斯大学等五家机构，用于研究替代性试验方法，如计算机建模和体外细胞试验等。

新华社报道，部分美国议员和组织支持这项决定。美国众议员格茨说，非动物研究“更精准、更划算、更人道”；美国善待动物组织主任克利平格在一份声明中说，这一决定放弃了“残忍且存在科学漏洞”的动物试验，既保护了动物，也保护了人类和环境。

但这一决定同样遭到一些研究人员的反对，他们担心目前替代性方法尚不足以取代动物试验。美国马萨诸塞大学阿默斯特分校生物学家策勒说，（体外）细胞试验无法复现人体新陈代谢，更不要说生物活化过程；美国自然资源保护协会科学家萨斯说，逐步取消基础性的科学试验方法，会让鉴别化学品毒性和保护人类健康更加困难。