烟霾恶化 马国环境局禁露天焚燒活动

（早报讯）马来西亚面对日益严重烟霾的情况下，环境局禁止全国進行露天焚燒活動，除了宗教活动如火葬等，其余焚烧活动在西南季风结束前都被禁止。

星洲网报道，环境局总监诺琳扎法今日（11日）发文告指出，根据2001年环境素质法令（修正）第29AA（2）条文发出相关禁令，但不涵盖火葬、带有宗教意义的焚烧、烧烤及易燃体的燃烧行为。

诺琳扎法说，若民众抵触相关法令，一旦罪成，可被罚款不超过50万令吉（约16.5万新元）或入狱不超过5年或两者兼施，每项违例行为也可被罚最高2000令吉的传票。

另一方面，卫生总监诺希山提醒民众减少户外活动，因体能活动会导致呼吸频率增加，并建议空气污染指数（API）若突破100点的不健康水平，在户外举办体能活动的主办单位应展延相关活动。

他提醒民众采取预防措施，留意地区的空气污染指数，照顾身体健康免受烟霾影响。

他今日（11日）发文告促请民众多留在室内，若是迫不得已出外活动，则须戴上适当的口罩。

他也说，民众须关闭住家或建筑物的窗口，减少烟霾入内的情况，同时避免在室内抽烟造成室内空气污染，时刻保持室内的空气清新。“民众也受促驾驶者将空调系统调为空气内部循环的操作系统，以及每日饮用不少过8杯水。”

他指出，若经济条件允许的民众，可安装空调及空气净化器过滤细颗粒，防止污染的空气进入室内。

他也促请家长警惕孩童的健康状况，且患有呼吸道疾病及心脏病者更容易受到烟霾的影响，“民众若感到不舒服，务必到邻近的诊疗就医。”