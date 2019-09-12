英政府密件：无协议脱欧或引发抗议和边境混乱

（早报讯）英国约翰逊的政府公布了一份试图保密的文件，揭示了无协议脱欧可能给英国带来的全部伤害。

彭博社报道，这份报告警告说，如果英国在没有达成协议的情况下退出欧盟，则会出现食品和燃料短缺、供应链中断、公共秩序混乱以及巨大的重返谈判桌的压力。在议会强制的最后期限之前，英国政府周三晚些时候发布了代号为“黄鹀”(Yellowhammer)的无协议脱欧计划的5页摘要。文件中包括了以下情形：

脱欧第一天，试图跨越多佛尔海峡的卡车可能有85%没有做好法国通关准备，堵塞了港口——货运在三个月内只恢复到脱欧前五成至七成的水平。

药品“特别容易”出现严重延误；有些不能储存，存储另一些药品以应对“长达六个月的预期延误”也不切实际。一些生鲜食品的供应将减少；品种选择也会减少。

虽然对纯净水供应的威胁“很低”，但数十万人可能会遇到问题。

一些跨境英国金融服务将中断。

抗议活动将在全国此起彼伏，消耗警察资源。

区域交通中断可能会影响燃料配送。

立即征收欧盟关税将“严重扰乱”与爱尔兰的贸易，农业和粮食受影响最严重。

爱尔兰边境的无协议安排将“不可持续”，迫使英国在数天或数周内重返谈判桌。

英国和欧盟捕鱼船队之间可能会起冲突。

这些预测打破了首相约翰逊关于英国可以应对无协议脱欧的说法，并将进一步推动各方反对他在10月31日无论如何都将脱欧的策略。议会已经通过一项法律，旨在阻止约翰逊强行推进无协议脱欧，但他依然表示准备这么做。

反对党工党的脱欧发言人凯尔·斯塔默（Keir Starmer）通过电子邮件发布的声明说：“政府试图忽视这些严厉的警告并阻止公众看到证据，是完全不负责任的……鲍里斯·约翰逊现在必须承认，他在无协议脱欧的后果上对英国人民不诚实。”

保守党内的反对派议员周一与反对党合作，强行通过投票，迫使政府发布“黄鹀”文件。上个月，这些计划被泄露给了《星期日泰晤士报》。