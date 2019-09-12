三十多年前出土化石证实为新品种翼龙

（早报讯）科学家发表一个新品种翼龙“波瑞阿斯冰龙”（Cryodrakon boreas），这种体积和飞机一样庞大的爬虫类动物，一度称霸白垩纪晚期的天空，与暴龙和三角龙生存在同个时期。

台湾中央通讯社报道，科学期刊《自然》网站的报道说，波瑞阿斯冰龙双翼展开约10公尺，重达250公斤，研究团队把它与风神翼龙（Quetzalcoatlus）做比较，波瑞阿斯冰龙略重且体型相对健壮。

这篇研究论文刊登在《古脊椎动物学期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）。第一作者、伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）研究人员洪恩（David Hone）的声明说：“我们能把波瑞阿斯冰龙与风神翼龙识别为不同品种真是太好了。”

三十多年前，研究人员首度在加拿大亚伯达省（Alberta）发现波瑞阿斯冰龙，当时误认为风神翼龙，因此并未引起外界关注。

但仔细观察年轻的波瑞阿斯冰龙化石和成年的完整巨型颈骨，毫无疑问地，这是一种新品种翼龙。

波瑞阿斯冰龙生活在7700万年前，和其他生活在同时期有翅膀的爬行类动物一样为肉食动物，可能以蜥蜴、小型哺乳类动物、甚至恐龙宝宝为食。

法新社报道，目前已知有100多种翼龙品种。尽管波瑞阿斯冰龙体型大，分布广，遍布北和南美洲、亚洲、非洲和欧洲，但迄今仅出土零星化石，使得这次的新发现格外重要。