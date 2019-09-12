特朗普推迟对华关税加码时间

（早报讯）美国总统特朗普周三表示，他将把对中国商品加征关税税率再提高5个百分点的时间推迟两周，说是出于对中国70年国庆的尊重。

特朗普在推特上写道：“应中国国务院副总理刘鹤的要求，以及由于中华人民共和国将于10月1日庆祝成立70周年，我们已同意，将针对价值2,500亿美元商品的加征关税税率的上调（从25%上调至30%）时间从10月1日改为10月15日，以示善意。”

彭博社报道，中美谈判代表势将于未来几周在华盛顿会晤，推进谈判以结束已进入第二年、正在造成越来越大经济损失的贸易战。与此同时，几乎没有迹象表明双方的分歧正在取得实质性进展，而特朗普仍有进一步的关税上调蓄势待发。

北京时间周三，因政府试图缓和贸易战的影响，中国宣布对一系列美国商品免征去年施加的25%的加征关税。虽然这一举措可能会在华盛顿创造一些善意，但中国仍维持对美国农业出口的施压，比如说特朗普关键支持州所生产的大豆。

特朗普在8月份宣布，自10月1日起，将针对2500亿美元（3448.25亿新元）中国商品的加征关税税率从25%提高至30%，从而升级了美中贸易战。12月份还有进一步上调的计划。