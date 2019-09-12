英国将恢复国际学生毕业工作签证

（早报讯）英国政府宣布新的移民政策，将恢复已取消七年的国际学生毕业工作签证，允许高校留学生毕业后留英生活工作两年。

根据英国内政部网站11日发布的声明，新政策适用于明年开始在英国就读本科及以上课程的国际学生，且学生必须取得英国正规大学或高等教育机构的学位。

新华社报道，这一新政策不对留学生人数、所学专业、工作种类设限。

英国首相约翰逊说，此举旨在为英国吸引来自世界各地“最聪明、最优秀的人才”，鼓励他们在英国就业，从而提升英国未来在科学技术研究及国际合作方面的竞争力。

英国政府统计数据显示，英国高校科学、技术、工程和数学专业的研究生中，约半数是国际学生。

英国高校联合会首席执行官贾维斯说：“国际学生为英国带来了显著而积极的社会效应……长期以来，因为留学生毕业后缺少在英国的就业机会，英国在招收国际学生方面处于竞争劣势。”

英国是目前全球仅次于美国的留学目的地，去年有45万人赴英留学。英国政府计划在2030年前实现留学生人数增加30%。

2012年，时任英国内政部长特雷莎·梅收紧移民政策，取消英国曾实行多年的国际学生毕业工作签证，大幅压缩留学生毕业后留英期限。