涉嫌贩卖大马卡 槟国民登记局分局长被控

（早报讯） 马来西亚警方捣破贩卖大马身分证件的犯罪集团揪出20名嫌犯后，6名嫌犯包括国民登记局槟州分局助理局长，12日在乔治市地庭面控。

《星洲日报》报道，六名嫌犯今早9时许押解到乔治市地方法庭，目前有待进行提控程序。

根据警方11日发布的文告，控方主要是援引反贩卖人口和反贩运移民法令第26E条文，其次为刑事法典第466条文（伪造文件）及国民登记条例第25（1）（I）条文，提控涉案的登记局官员。

另外五名被告则各面对一项控状，即以欺诈手法贩卖身份证或出生证，以进行人口偷渡活动。

警方是过去四个月内展开侦查，捣破此贩卖大马证件的非法集团，大举逮捕20人，即10名华裔男子、5名巫裔男子、华裔及巫裔女子各一名、中国籍男子及女子各一名，及一名印度籍男子，年龄介于32岁至70岁，也起获多本护照、身份证、出生证副本及近4万令吉（1.32万新元）现金等。

这群被捕者涉嫌在此贩卖大马身份证的活动中，扮演代理、中介，及非法身份证者持有者的角色，遭警方援引国家安全罪行（特别措施）法令延长扣留28天。

警方完成调查后，于9月5日把调查报告提呈给普通罪案及公共秩序单位总监，并接获指示采取提控行动。

除了12日被控的六个人，其他嫌犯目前尚在扣留中，警方已于9月10日把调查报告提呈给槟州检察署主任，有待该部门发出进一步指示，定夺对其他嫌犯采取的行动。