特朗普大金主辞世 油神皮肯斯享耆寿91岁

（早报讯）有“油神”（Oracle of Oil）封号的美国石油大亨皮肯斯（Boone Pickens）今天辞世，享耆寿91岁。

台湾中央通讯社报道，皮肯斯基金会发出声明指出，皮肯斯因病自然辞世，亲友随侍在侧。

皮肯斯打滚职场65年，一手打造叱吒美国的能源王国。他不仅是能源业先驱，也是慈善家与避险基金大亨，1980年代声名鹊起，与投资大亨艾康（Carl Icahn）齐名。

1985年皮肯斯旗下梅萨石油（Mesa Petroleum）买下海湾石油（Gulf Oil）股份，开始对海湾石油施压，要求重整并提高股东报酬率；没多久后，他以“企业掠夺者”（corporate raider）之姿，登上时事杂志《时代》（Time）封面。

后来，海湾石油卖给雪佛龙公司（Chevron），梅萨还因此大赚一笔，日后这种收购手法也成为华尔街常见策略。

年轻时的皮肯斯在菲利普石油（Phillips Petroleum）上班，之后自立门户，用借来的2500美元（3448.25新元）创办Petroleum Exploration，也就是梅萨石油前身。

1964年他让梅萨上市，进而把梅萨打造成美国最大型独立石油与天然气公司之一。

1997年，年近70的皮肯斯创办BP Capital。

2008年皮肯斯转换跑道，从石油业转战永续能源与天然气业，他把这两种能源称为“过渡燃料”，是连接未来进入非化石燃料时代的桥梁，而此举除了是想减少资金流向石油输出国家组织（OPEC），也是出于对环保的关怀。

皮肯斯长期金援共和党，前国务卿克里（John Kerry）的越战纪录遭质疑时，皮肯斯毫不犹豫拿出大笔资金刊登攻击广告，击垮克里2004年的总统竞选梦。

2016年特朗普参选后，原本支持前佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）的皮肯斯立刻倒戈转为支持特朗普，大幅拉抬了特朗普声势。