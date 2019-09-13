马国霹雳机场多趟航班因烟霾延误

（早报讯）马来西亚烟霾情况严重，霹雳州怡保机场从今早起没有班机降落，导致四趟怡保往返新加坡，以及怡保往返柔佛州新山的班机被迫一再延迟，受影响乘客逾千人。

《星洲日报》报道，怡保苏丹阿兹兰沙机场经理莫哈末阿里今日（13日）证实，这四趟班机包括两个酷航的航班，以及亚航及马印航空的航班各一趟。

他说，受影响的乘客分别是准备从怡保出发的549人，以及要到怡保的555人。最早受到影响的是早上9时从新加坡飞往怡保的班机。一些航班也延至晚上起飞，但相关的航空公司仍未能让乘客知道有关航班今晚能否起飞。

据报道，原定今日下午1时10分飞往新加坡的酷航航班，也于下午3时40分通过机场广播通知航班延迟至明早才起飞，乘客可到柜台领回行李。其中一班受影响的班机于今早7时45分从新加坡樟宜启程，飞行时间为一个小时，却因为天气恶劣及能见度极低，在空中盘旋了一段时间，都无法降陆怡保机场。

根据一名乘客的家人透露，这班机过后飞到吉隆坡机场，等候情况改善再起飞；然而，这批乘客在机场逗留逾五小时，纷纷要求出境，从机场搭乘长途巴士返到怡保。虽然航空公司建议这些乘客先飞回新加坡，根据明天的情况再飞往怡保，但大多数乘客选择乘坐长巴到怡保。