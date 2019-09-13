天文学家观测到神秘天体 或是太阳系星际访客

（早报讯）欧洲航天局周四（12日）发布新闻公报说，天文学家近日观测到一个可能来自太阳系外的天体，一旦“身份”确认，它将是继“奥陌陌”之后人类观测到的第二个“星际访客”。

新华社报道，这个神秘天体被称为C/2019 Q4，8月30日由天文爱好者鲍里索夫首次发现。

天文学界常用偏心率来描述轨道形状。例如，地球围绕太阳运转的轨道几乎是圆形，其偏心率接近0。偏心率在0和1之间，轨道为椭圆形。偏心率大于1，则为双曲线，按照这种轨道运动的天体会在星际间漫游，又称“星际访客”。

现有观测结果显示，C/2019 Q4的偏心率约为3，也就是说，它很可能是一个进入太阳系的“星际访客”。目前已知的是，这是一颗直径达数公里的活跃彗星，预计12月初到达最接近太阳的位置。

2017年10月，人类首次观测到一个进入太阳系的“星际访客”，并将其命名为“奥陌陌”（夏威夷语中意为“远方的信使”）。这个雪茄形天体的“身份”引发诸多讨论，甚至有人猜测它是外星飞船，不过最终证明它只是一颗彗星。

欧航局说，如果C/2019 Q4最终被证明与“奥陌陌”一样，都来自太阳系外，那么在短短两年间发现两个“星际访客”可能意味着这类天体比先前预想的更为常见，而相关研究将有助于人们更好地了解太阳系的起源。