美国会反垄断小组升级对四大科技公司的调查

（早报讯）美国国会反垄断小组周五（13日）要求谷歌、面簿、亚马逊和苹果提供公司通信和财务等信息，升级了对这些美国科技巨头的反垄断调查。

新华社报道，美国众议院司法委员会主席纳德勒等人联名向这四家科技巨头发出文件索取函，要求它们提供一些电子邮件、财务报表等文件，以及有关竞争者、市场占有率、并购等方面的内部信息，以调查它们是否在数字市场中存在反竞争性行为，以及美国现有反垄断法规、政策和执行机制是否足以解决问题。

纳德勒发表声明说，越来越多证据表明，有些公司在电子商务和在线通信领域获得了过于巨大的市场份额。

美国司法部7月宣布启动针对美国科技巨头的反垄断调查，可能涉及面簿、谷歌、亚马逊、苹果等知名科技公司。近日，美国多地检察部门也陆续宣布启动对谷歌、面簿等公司的反垄断调查。

这四家科技的高管7月在国会听证会上作证，为自家公司辩护。但众议院司法委员会反垄断小组委员会负责人西西兰认为，他们的说法“避重就轻、不完整、具有误导性”。

西西兰在9月13日的声明中说，当天的索取函是一个重要的里程碑，相关调查将获取对数字市场中问题进行诊断所需的事实，旨在确保互联网为所有人提供机会，而不是只被少数人控制大门。