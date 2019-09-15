遇袭沙特炼油厂暂停运作 伊朗被指是幕后黑手

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥周六（14日）指伊朗是沙特阿拉伯石油设施遭袭击的幕后黑手。

获伊朗支持的也门什叶派叛军当天承认以无人机袭击沙特国营油企沙特阿美一个油田及一个全球最大炼油厂设施。

但蓬佩奥认为没有证据显示也门当局策动袭击，他将矛头直指伊朗。他在社交网站写道：“伊朗现时对全球能源供应发动了前所未有的攻击，并需要为侵略行为负责”；他表示美方会要求全球谴责伊朗行为，并重申美国会与盟友合作，确保能源市场供应充足。

东网报道，沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹星期天（15日）透过官方传媒发表声明，表示遇袭的设施将暂停运作，将会对这两座设施总产量的一半造成影响。沙特阿美的声明则承认，袭击令每日生产的原油减少570万桶，《华尔街日报》指这个数量是全球产油量约5%。行政总裁纳赛尔就表示有关设施正进行抢修，未来两天会再更新情况。他也补充说袭击中没有人命伤亡。

沙特驻华盛顿大使馆透露，王储萨勒曼在袭击发生后接到美国总统特朗普的电话，后者谴责事件，并提及事件对美国和全球经济产生负面影响。特朗普强调会向沙特提供协助，支持沙特稳定及安全；萨勒曼则保证，沙特愿意和有能力对付和解决青年运动恐怖主义的侵略。美国白宫也发声明“强烈谴责针对重要能源设施的攻击”。