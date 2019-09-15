斯诺登17日出新书 促全球示威抗AI监控

（早报讯）六年前曾泄密揭发美国大型监控项目的前中情局雇员斯诺登周二（17日）将出新书，当年有份跟他合作爆料的《卫报》刊登其最新访问。斯诺登警告，美国和其他政府正与科网巨擘联手，利用日益先进的人工智能（AI），俨如自动警察执法和监控民众，为所有人类制造永久纪录。他号召全球示威，仿效反气候变化的运动，以抵制科技进步加速对个人私隐的侵害。

《明报》报道，目前流亡定居俄罗斯的斯诺登的新书《永久纪录》（Permanent Record）将于周二在全球20多国同步出版，如今已届36岁的斯诺登，2013年透过《卫报》和《华盛顿邮报》披露包括“稜镜计划”（PRISM）在内的英美情报机构大型监控项目，惹来巨大争议。他其后自揭身处香港，面对美方追捕压力，最终取道北京流亡到俄罗斯，在莫斯科定居至今。他在新书首度仔细披露其背景及泄密理由，指自九一一恐袭后，美国步向“自我毁灭”，推动秘密的政策、法律、法庭和战争，促使自己有所行动。

不过，斯诺登承认，即使自己爆料，“最大危险”仍然存在，即人工智能技术日趋精密，人脸和行为模式辨识技术便是例子。他形容配搭人工智能装备的监控镜头，不再只是录影器材，而更像是“自动化的警员”。他忧虑美国及其他国家的政府，在大型科网企业的协助下，正在为地球每一个人建立“永久纪录”，记录他们日常生活的一切。

私人生活方面，被美国取消了护照的斯诺登，如今获俄方给予永久居留权，住在莫斯科市郊的两房单位，透过向境外学生和民权运动人士等发表录影演讲赚钱谋生。他又透露，两年前已跟女友米尔斯结婚，当年他逃往香港爆料前，并未预先知会她，他直言对此并不好受。