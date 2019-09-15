烟霾南移 马六甲柔佛情况恶化

（早报讯）马来西亚环境部表示，风向导致烟霾开始往南移动，加剧半岛西岸南部多个地区的烟霾情况，其中马六甲市区和柔佛东甲的空气污染指数星期日都突破200点而达到非常不健康水平。柔佛州政府已经宣布东甲、麻坡及柔南笨珍的320所学校今天起停课，直到空气素质好转为止。

柔佛北部的东甲县今天（星期日）下午1时的空污指数一度高达256点，到下午4时的空污指数仍有255点，成为全国空气污染最严重的城市。其次为马六甲市区的220点和砂拉越首府古晋的204点。

柔佛其他空气素质处于不健康的地区包括昔加末171点、峇株巴辖186点、居銮152点、新山拉庆161点，以及巴西古当107点。

柔佛主管宗教与教育事务的行政议员（新内阁部长）阿米诺胡达昨天（星期六）宣布，东甲82所和麻坡129所中小学，以及两县的九所大专院校今天都停课。这次共有220所学校的约4万学生受影响。但阿米诺胡达说，停课学校的校长、老师和职员仍必须照常上班。

阿米诺胡达昨天在东甲出席活动时表示，当局准备为东甲和麻坡学校派发5万个口罩。他也促请家长别让孩子在户外活动。

柔佛教育局局长阿兹曼昨晚也晚紧急下令笨珍县100所各级学校及幼稚园今天停课。笨珍县除了面对来自印尼的烟霾，马来西亚农业与发展研究院（MARDI）在当地的一片约30英亩地段本月初发生林火，柔佛消防局已扑灭九成火势，但其余火势仍加剧当地的空污情况。