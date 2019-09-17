狮城妇吉隆坡遇劫 遭刀棍攻击拖行

（早报讯）狮城女子到吉隆坡出席亲人婚宴，不料遇到匪徒抢劫，遭歹徒以刀背及木棍攻击，左手肘淤肿，背部受伤。

据《星洲日报》报道，67岁的新加坡女子与两名马国籍的表妹，昨天（9月16日）在表妹于八打灵再也的住家外会合时，碰到匪徒当场抢劫。

劫案发生于昨午约1时，地点在斯里白沙罗区达玛路一间住屋前面，事发后，受害者家人把现场闭路电视录下的劫案过程，上载到社交媒体，警惕市民。

根据闭路电视画面，匪车为褐色的宝腾赛佳。据受害者形容，涉案的两名匪徒口操华语，样貌酷似马来人。

其中一受害人为55岁的家庭主妇梁女士，在场的另两人分别为她56岁姐姐及来自新加坡的67岁表姐，她们准备一起出席亲人的婚宴。

当时她们刚从甲洞购物回家，车停在家门前，忙着搬东西，一辆褐色的轿车倒车到来，车内冲下两名戴鸭嘴帽的男子，其中一名戴口罩者手持巴冷刀，另一人手持木棍。

刀匪企图掠夺她表姐的手提袋，表姐紧握不放，导致被对方拖倒地面，混乱中，左手肘被刀匪以刀背劈得淤肿，背部也遭木棍匪，以棍猛击一下。

“混乱中，匪徒放弃她的手提袋，只从轿车前座取走她姐姐的手提袋，内有数百令吉现款、信用卡及个人证件。”

她说，匪徒得逞后，迅速跳进同党驾驶的匪车逃走。她与姐姐及表姐，事发后据情报警，灵市警方已展开调查。