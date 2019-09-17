伊朗司法部证实扣留三名澳洲人

（早报讯）伊朗司法部证实扣留三名澳大利亚人，并指其中一人“为第三国从事间谍活动”。

据半官方的伊朗法斯通讯社（Fars）报道，司法部发言人依斯马力说：“其中两人在军事区拍照，另一人则为第三国从事间谍活动。法庭将决定此人（被指从事间谍活动者）是否有罪。”

依斯马力并未透露被捕者的身份及被捕时间。澳大利亚外交部9月11日证实，两名持英国和澳大利亚双重国籍的女子和一名澳大利亚男子遭伊朗扣留，其中一人被判监十年。有媒体报导指，其中两人为来自柏斯的的网志作家，他们疑因未经许可升放飞无人机而被捕。