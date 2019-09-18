美联储向美金融体系注入750亿美元

（早报讯）为缓解现金突然短缺所带来的融资压力，美联储星期二（17日）开始向美国金融体系注入数百亿美元，是10多年来的首次此类干预。

纽约联储公开信息显示，美联储执行了10年来首次隔夜回购操作（Overnight Repurchase Agreement Operation），买入532亿美元证券，帮助将联邦基金利率维持在2%到2.25%的目标区间范围内。纽约联储也将在周三（18日）上午再次进行隔夜回购操作，规模最高将达到750亿美元。

这一操作将允许一级交易商以国债、机构债和机构MBS为抵押物，从美联储借款获取流动性（准备金），从而缓解交易商的融资压力，本次正回购操作的利率为最低2.1%。纽约联储在本次隔夜回购操作中接纳了531.5亿美元的美国国债和其他债券。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）数据显示，从周一（16日）下午到周二（17日）上午，通过回购协议借入隔夜现金的成本飙升至10%，增幅超过4倍。

美国一家大型银行的高管表示，所谓回购利率的大幅上升，反映出美国货币市场一个关键领域的“融资需求与融资之间存在相当大的错位”。

回购是金融体系的一个重要组成部分，回购协议使企业能够利用美国国债作为抵押品，在一夜之间获得现金。高盛资产管理公司固定收益联席首席投资官阿什什-沙阿（Ashish Shah）将美国货币市场突然收紧形容为一件“大事”。

“当这样的事情发生时，它增加了不确定性，让固定收益市场感到不安。这是中央银行应该避免的。回购利率的大幅上升给美联储制造了一个困境，当时美联储高层决策者正在华盛顿开会，就货币政策做出决定，因为这推高了美联储的基准利率。所谓的联邦基金利率从上周末的2.14%升至2.25%，为央行目标区间的最高水平。