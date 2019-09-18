美国司法部指控斯诺登新书违反保密合同

（早报讯）美国司法部17日指情报局前雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）所出的新书违反相关保密协议，向他提出民事诉讼。

中新社报道，美司法部起诉书称，作为中情局前雇员和美国国家安全局承包商前雇员，斯诺登出版的新书《永久记录》在出版前未提交相关部门审查，违反了他与上述两部门签署的保密协议。

美司法部称，该诉讼并不寻求阻止或限制《永久记录》的出版或发行，而是根据美国最高法院此前判例，试图追回斯诺登出版新书所获得的资金收益。

据报道，斯诺登曾在2013年将美国国家安全局“棱镜”监听项目秘密文件透露给媒体，曝光美国安全部门“9·11”后的大规模监听活动。6年来，他一直居住在俄罗斯。

斯诺登日前接受了美国电视媒体采访时表示，自己愿意回美国受审，但前提是能够得到公正的陪审团审判，而美国政府拒绝对此作出保证。

美国司法部民事部门助理检察长乔迪·亨特在声明中说，斯诺登违反了他所签保密协议中所应承担的义务。“美国保护敏感国家安全信息的能力取决于雇员和承包商是否遵守保密协议，包括出版物出版前的审查义务。”

美国媒体称，在“棱镜门”事件曝光后，美国以间谍罪等三项重罪起诉斯诺登，他可能面临长达30年的监禁。

美司法部还表示，这起诉讼与斯诺登因涉嫌泄露机密信息而受到的刑事指控无关。这起民事诉讼，完全是基于斯诺登没有遵守保密协议中所规定的出版前审查义务。