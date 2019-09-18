马印航空数百万条乘客信息外泄

（早报讯）马来西亚与印度尼西亚合资的廉价航空马印航空（Malindo Air）证实大量乘客信息泄露，受影响乘客人数达数百万。马印航空表示，泄漏的信息包括护照信息、住址和电话号码等信息，这些信息都已上传到数据交换论坛

据《南华早报》报道，马印航空证实上月有数百万条乘客护照信息、住址和电话号码等信息外泄，并遭人上传到数据交换论坛。

报道引述马印航空总裁詹德拉说，马印航空正调查此事，并已联系马国通讯及多媒体委员会（MCMC）。

他说：“我们上周发现这个漏洞。正如我们所公布的情况，我们正和第三方供应商调查此事，并将尽快发表声明。我们将依据调查结果向乘客提出建议。”他说，目前还不清楚泄露多少乘客的详细信息。

报道指马印航空和泰国狮航的乘客信息遭人上传并存储在开放的亚马逊云端运算服务)。档案标题为“乘客详细信息”或“乘客”，包含乘客姓名、住址、电邮、出生日期、电话号码、护照号码和有效日期等。

马印航空周三发布声明表示，公司在云端托管的部分乘客信息“可能已经失密”。声明说，公司内部团队及外部信息服务供应商亚马逊云端运算服务和电子商务合作伙伴GoQuo正在调查漏洞。马印航空强调，客户付款信息并未存储在受影响的服务器中。该公司也正通知国内外有关当局，包括马国国家网络安全机构。