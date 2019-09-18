烟霾导致马国水果歉收但蔬菜丰收

（早报讯）马来西亚天气持续干旱和烟霾造成日照不足，导致本地水果整体产量剧减超过五成，其中香蕉及木瓜的产量更下跌七八成而可能面临缺货。蔬菜则由于盛产而价格下滑。

马来西亚果农总会总会长韩学习接受《星洲日报》访问时指出，今年天气反常，如今虽已进入9月，但干燥天气仍持续，这影响了水果市场。他透露，无季节性水果深受这波旱季影响，香蕉、木瓜及西瓜等浅根性植物的生长更吃力，产量比平时少了七八成而仅剩两三成。

他说：“如今无季节性水果因天气问题产量大减，季节性水果如榴梿、山竹及红毛丹等的产季又到了尾声，导致目前水果市场青黄不接。”他表示，如今天气燥热又有烟霾笼罩，民众都想吃水果消暑解热而导致市场需求增加，在供需不平衡情况下价格自然稍微走高。

柔佛果农公会会长陈志强则表示，香蕉、木瓜及西瓜都减产缺货，价格已经上涨约两成。他说，近年的天气极端，今年初就曾经历两个月的干旱，如今又再遇到干旱，缺乏雨水难免影响水果的产量及质量，目前丰收的水果只有番石榴。

他表示：“泰国水果之前还会销来马国，但如今许多泰国水果都转销中国，目前本地水果产量又不足，水果价格自然调涨。”

蔬菜方面，马来西亚菜农总会总会长陈苏潮指出，干旱天气对叶菜生长有利，如今菜心、苋菜及空心菜等叶菜类盛产，导致价格跌五成。他说：“现在叶菜类蔬菜从原本每公斤批发价两令吉至4.5令吉（约0.7至1.5新元），跌至如今一令吉左右。”

他表示，柔佛各地菜园的灌溉水源都没问题，市场整体需求又不高，因此菜价仍算平稳，但接下来就很难预测。