马国逾1600所学校逾百万学生停课

（早报讯）（吉隆坡综合讯）马来西亚烟霾情况持续恶化，教育部周三傍晚宣布，槟城、雪兰莪、布城及吉隆坡等地的1658所学校，周四及周五全面停课。受影响学生超过100万人。

教育部周三傍晚发布声明表示，为了照顾全体师生健康，上述地区的学校全面停课，老师及校长等职员可选择在家办公。声明表示，烟霾恶化而放假属于天灾假，因此这两天不必补课。

教育部周三较早时发布声明表示，烟霾最严重的雪兰莪有538所学校停课，其次是砂拉越的337所和霹雳303所。这三州停课学校就有1178所。

教育部上周二（10日）宣布，一旦空污指数超过200点，各州教育局可自行决定是否宣布受影响地区的学校停课，直到空气素质恢复正常为止。

根据根据环境局官网周三晚间9时的数据，全国仍有八个地区的空气污染指数超过200点而达到非常不健康水平，另有40个地区是不健康水平。

全国空污指数最高的八个地区之中，有五个是在西马半岛，这包括“重灾区”雪隆地区和槟城。雪州巴生的空污指数达250点，为全国之冠，八打灵再也与沙亚南也有203点。

槟城空气素质非常不健康的地区包括浮罗山背（248点）和明登岭（220点）。东马砂拉越空污指数最高的地区是斯里阿曼（227点）、古晋（223点）和三马拉汉（203点）。

烟霾持续恶化导致能见度降低而影响航空交通，槟城国际机场和怡保苏丹阿兹兰沙机场周三共有25趟航班无法起降。

槟城国际机场能见度周三继续低于一公里，下午3时仅剩800公尺，导致19趟航班无法降落。怡保苏丹阿兹兰沙机场上周五取消所有航班后，周三天飞往柔佛及新加坡的所有航班全数取消，共有六趟航班受影响。

此外，首相马哈迪警告，当局考虑立法强制在外国拥有种植园的马国公司，必须扑灭这些园地的林火，否则将面对法律制裁。

马哈迪周三在记者会说：“我们要对付那些在国外拥有种植园，并涉及烧芭而产生烟霾的马国公司。我们要求他们扑灭大火。”

他说，若这些公司不愿灭火，政府考虑制定新法律向他们究责。“如果我们发现他们不愿采取行动，我们就必须通过一项法律，让他们为自家土地上的大火负责，即使那些土地不在马国境内。”

印尼环境与林业部长西蒂上周五（13日）指出，当局已查封至少30家涉嫌烧芭的公司的种植地，并刑事提控其中即森那美、IOI集团、TDM集团以及吉隆坡甲洞等四家马来西亚集团的子公司。她认为这些公司必须为印尼廖内省的林火负责。