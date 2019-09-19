美联储宣布降息25个基点

（早报讯）以经济放缓贸易局势所致不确定性为由，美联储18日以七对三票宣布降息25个基点至1.75%-2%，为年内第二次降息。

美联储此次降息25个基点基本符合市场预期，但自联邦公开市场委员会（FOMC）内部意见分歧明显，投票结果是7：3，七人同意降息，三人反对。

分析人士也预计美联储接下来半年内或不会继续降息。受消息影响，美股三大指数跌幅扩大，纳指跌幅扩大至1%，道指一度下跌接近200点；标普500指数跌0.7%。美元指数走高，短线飙升0.4%至98.61，现货黄金日内波动剧烈，下跌18.4美元至1493.0美元/盎司。

美联储利率声明显示，自联邦公开市场委员会7月会议以来收到的信息表明，劳动力市场依然强劲，经济活动以温和的速度增长。

声明还说，近几个月平均就业增长稳健，失业率仍然很低。虽然家庭支出一直在快速增长，但商业固定投资和出口已经减弱。剔除食品和能源后的其他项目的总体通胀和通胀率均低于2%，基于调查的长期通胀预期指标几乎没有变化。

在美联储降息消息公布之后举行的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔肯定了美国经济增长稳定，劳动力市场强劲，薪资增长稳定，通胀水平朝目标值挺进。但是全球经济增长放缓和贸易局势带来的不确定性继续对经济来说是风险存在。

他表示，如果经济出现逆转下行，不排除进一步降息，但还是会依赖于经济数据的表现。他继续表示，如果货币市场压力加大，美联储有应对工具；在需要保持经济扩张的时候，会采取适合的行动。