韩国DNA鉴定33年前连环命案嫌犯

（早报讯）韩国警方通过DNA鉴定，查出33年前震惊韩国社会的“华城连环杀人案”其中涉案人，初步确认嫌犯为正在监狱服刑的56岁男子。

韩国媒体报道，韩国京畿道南部地方警察厅第二部长潘岐洙19日举行记者会，通报了上述信息。韩国警方通过DNA鉴定初步确认嫌犯为正在监狱服刑的56岁男子李某。据报道，嫌犯DNA与杀人案三起案件的证物中所采集的DNA一致。

另外，其他案件的证物也已交给韩国国立科学搜查研究院分析，还在等待结果。

据报道，“华城连环杀人案”发生于1986年至1991年间，涉及10起案件。嫌犯的DNA出现在第五、第七、第九起案件中，其中第九起案件中，嫌犯的DNA在受害女性的内衣里被发现。

该嫌犯因1994年1月奸杀年仅20岁的妻妹被判无期徒刑，目前正在釜山监狱服刑。韩联社称，李某已在狱中服刑24年，且在狱中的表现良好，被评为“模范囚犯”。

环杀人案最后一起案件的诉讼时效已于2006年4月2日到期，即使李某被证实为凶手也不能对其进行刑事处罚。诉讼时效到期后，警方没有放弃调查，然而，尽管每当DNA技术更新时都重新对证物进行鉴定，数年来调查也没有取得进展。

据悉，“华城连环杀人事件”为韩国著名悬案，曾被改编为奉俊昊导演的知名电影《杀人回忆》，电视剧《岬童夷》、《信号》、《隧道》等，令该案再度受到韩国民众关注。