暗讽特朗普？奥巴马建议总统别看电视、别玩社媒

（早报讯）美国前总统奥巴马18日在一场演讲中说，总统应该避免做两件事：一是看电视，二是玩社交媒体，因为它们只会“影响你的判断力”。

奥巴马说：“你必须做的是建立一个流程，确保任何数据都经过过滤和分类，你能够清楚看到对你的决定来说很重要的核心议题。……另一件有帮助的事就是不看电视，或者不看社交媒体。这是我建议总统不要做的两件事，因为它们会制造很多杂音，影响你的判断力。“

中新网报道，当奥巴马作出上述发言时，观众爆发出一片欢呼。

媒体评论指出，尽管奥巴马没有提到他的继任者特朗普，但谁都知道，特朗普非常喜欢看电视新闻和在社交媒体上发言。

不过，奥巴马的前撰稿人乔恩•法夫罗认为，这并不是对特朗普的抨击，而只是一般性建议，奥巴马在特朗普未成为总统候选人之前就说过上百次“不要看电视、别玩社交媒体”。

奥巴马还表示，总统必须向工作人员表明“你想要事实”而不是“粉饰太平”。他补充道：“如果你非常在意民调结果、非常担心某个人对一个问题的看法，或者你将一小部分人的看法误认为是整体的意见，这会以一种很不健康的方式影响你的决策进程。”

奥巴马还对社媒可能产生的有害影响表示担忧。他认为，现在的人们更加两极化、更不愿意互相倾听，虽然这不是社媒引起的，但社媒加速了这一趋势。