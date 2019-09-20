美参院委员会通过3.4亿元预算案 加强选举安全

（早报讯）美国国会参议院拨款委员会周四（19日）通过一项预算案，将拨款2.5亿美元（约3.4亿新元）用于各州维护和加强选举相关的安全措施。

该预算案获得了参议院拨款委员会两党议员的共同支持，在当天的投票中以全票通过。

该委员会首席民主党议员莱希表示，选举安全关乎美国国家安全，只有保证选举的安全公正，才能使民众信任选举。

新华社报道，民主党参议员孔斯认为，这笔资金可以帮助各州更新投票系统以及预防和打击网络攻击。他说，通俄门调查报告显示，在2016年大选期间，俄罗斯曾通过网络攻击等多种手段干预选举，“我们必须吸取教训，采取措施保证选举安全”。

此前一直反对增加选举安全预算的参议院多数党领袖麦康奈尔当天首次表示支持该预算案。他说，特朗普政府在保证各州选举安全方面作出很大努力，并没有将权力集中到联邦政府手里，“我们将一直坚持这一点”。

不过，部分民主党和共和党议员对这笔资金是否会用于加强选举安全表达了担忧。民主党议员威登认为这是一个非常“荒唐”的预算案，甚至没有强制规定这笔资金必须用于维护选举安全。共和党议员兰克福德表示，对于这样“宽松”的预算案，必须采取监察措施。

参议院民主党领袖舒默发表声明说，该预算案至少证明麦康奈尔和共和党人终于承认，必须采取行动应对外国势力对选举的干预，“这是往正确方向迈进了一步”。

美国众议院此前已通过拨款6亿美元用于加强选举安全的法案，但该法案由于遭到麦康奈尔等共和党议员反对，并未在参议院进行投票。