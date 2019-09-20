扎克伯格与特朗普进行“不错的会面”

（早报讯）面簿首席执行官扎克伯格在白宫获特朗普接见，特朗普事后在推特发布了一张与扎克伯格的合影，并指两人进行了“不错的会面”。

路透社20日报道称，扎克伯格“在白宫与特朗普总统举行了一次良好的、具有建设性的会面”，但双方均未透露讨论的具体内容。据报道，与以往的连帽衫打扮不同，扎克伯格在对华盛顿为期三天与多名美国参议员的访问中都穿西装打领带。

扎卡伯格将于周五（20日）会见众议院共和党领袖麦卡锡和司法委员会共和党籍成员道格·柯林斯，并将与几名众议院民主党高层会面。

路透社认为，扎克伯格华盛顿之行的目的似乎旨在与国会建立沟通的桥梁。民主党参议员马克·华纳对福克斯商业网表示，“面簿领导层意识到，从长远来看，没有联邦立法（关于互联网问题），实际上会伤害他们和整个平台行业。”

过去几年，面簿因一系列问题备受指责。今年7月，面簿与美国联邦贸易委员会（FTC）正式宣布达成50亿美元的和解协议，为剑桥分析丑闻等一系列隐私泄露事件的调查划下了句号。此外，面簿还可能面临美国司法部的反垄断调查。

一直以来，美国舆论和政界都要求面簿分拆Instagram和WhatsApp公司，这两家公司均是面簿斥资数百亿美元收购而来，如今各自的用户均超过十亿人。

舆论认为，面簿通过旗下的四个社交工具拥有20多亿用户，掌握了太多人的数据和隐私，但是该公司却没有做到对用户隐私的保护。之前爆出的不计其数的隐私丑闻，已经让扎克伯格和面簿形象大跌。