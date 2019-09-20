美韩下周就美军队维持费用展开谈判

（早报讯）韩国知情人士透露，韩国和美国可能会在下周24日和25日举行第11次韩美《防卫费分担特别协定》，就分担美国军队维持费用的问题展开谈判。

韩媒20日报道，韩美两国正在就下周在首尔举行第一轮谈判的事宜进行最终协调。谈判在两国轮流进行，第10份协定的谈判在夏威夷举行第一轮会议，最后一轮在首尔举行。

这名消息人士表示，美国国务院德哈特将领导美国代表团。韩国首尔官员表示，韩国仍在执行内部程序，以便为即将举行的谈判挑选首席谈判代表。有韩媒报道称，曾在财政部任职的前金融委员会副委员长郑恩甫有望成为韩方谈判代表。

根据《驻韩美军地位协定》规定，韩方向美方免费提供设施和用地，美方承担部队在韩驻扎所需经费。但根据韩美《防卫费分担特别协定》，从上世纪90年代开始，美军部队驻扎费用的一部分转由韩方承担。

双方于1991年签署第一份防卫费分担协定以来，迄今为止共签订10份协定。其中，3月份签署的第10份协定有效期截至2019年，两国须在年内完成谈判，才能让新协定从明年伊始生效，而双方在谈判开始前就显露出相当大的意见分歧，谈判进程恐不顺利。

据报道，美国要求大幅增加韩方分担的军费，并指出驻韩美军的直接、间接的运营经费每年达到约50亿美元。但韩方表示，只接受公正、合理的上调方案。

韩国分担的军费将用于向美军的韩国雇员发放薪资、建设美军基地内的军事设施和后勤补给3个领域。2019年韩国分担的美军驻扎费为1.0389万亿韩元，约合8.73亿美元。