联合国：每11秒钟就有一名妇女或婴儿死亡

（早报讯）联合国指出，尽管与2000年相比，各国在提高产妇和新生儿存活率方面已经取得了“难以置信的成功”，但全球每年仍有280万孕妇和新生儿死亡，相当于每11秒就有一名孕妇或婴儿丧命，且大部分死亡事件原本都可避免。

联合国新闻中心报道，世界卫生组织与联合国儿童基金会19日共同呼吁国际社会为每一个人提供更加优质的医疗服务，并就进一步改善母婴安全提出相关建议，其中包括确保助产士在接生过程中做好手部清洁，以及延长女童接受教育的时间以减少青少年怀孕等。

此外，世卫组织和儿基会强调，社区应该能够方便地获得价格低廉的常用药品，如治疗腹泻的口服补液盐，以及仅需“十美分”的肺结核疫苗等。

世卫组织与儿基会援引2018年的数据指出，全球每年有近530万五岁以下儿童夭折，其中出生一个月内的新生儿占到近半数。

在撒哈拉以南的非洲，孕产妇的死亡率要比富裕地区高出近50倍，新生儿出生后一个月内的死亡率高出近10倍。2018年，撒哈拉以南非洲每13名儿童中就有一名无法活到五岁，比欧洲高出15倍。

此外，南亚地区由贫困所引发的母婴死亡率高企同样引发关切，上述两个地区占到全球母婴死亡事件的近80%。

世卫组织与儿基会表示，应对这一问题需要做出结构性改变，包括确保孕妇能够获得营养丰富的膳食，以减少由于营养不良而产生的疾病等，儿基会执行主任福尔指出，这些措施往往意味着“生与死的区别”。