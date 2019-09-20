朝媒：欢迎美方采取弃核“新方法”谈判

（早报讯）朝中社指出，朝鲜对美方所说的弃核“新方法”表示欢迎，对朝美工作层磋商前景表示乐观，赞扬特朗普开除前国家安全顾问博尔顿。

韩联社引述朝中社20日报道，朝鲜对美磋商代表、外务省巡回大使金明吉发表谈话表示，美国总统特朗普称利比亚式无核化方案不适合朝鲜核问题，并为改善朝美关系提出“新方法”的相关报道很有意思。

他说，故技重施的捣乱分子已退出美国政府，作为对美磋商代表，他对特朗普的明智之举表示欢迎.

据报道，美国前国安顾问博尔顿曾提出以“先弃核、后补偿"的利比亚模式解决朝核问题，引发朝鲜的强烈反感。分析认为，谈话中的“捣乱分子”即指博尔顿。博尔顿被撤职后，特朗普先后表示，以利比亚模式解决朝核问题是犯了大错，称新方法可能会很好。

金明吉表示，美方的“新方法”可能是指增进朝美互信，从可实现的目标着手逐一解决问题才是最佳选择。他期待美方在即将举行的谈判中拿出正确的算法，并看好谈判结果。他还强调，若由犹豫不决、思路呆板的美国前任政府继续执政，半岛问题无疑已陷入无法控制的局面，这将对美国的安全造成直接威胁。

金明吉曾任朝鲜驻越南大使，这是朝媒首次公开称其为对美磋商代表。