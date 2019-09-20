研究：空气污染可影响胎儿健康

（早报讯）比利时哈瑟特大学一研究团队公布新研究称，空气污染可从孕妇肺部转移至胎盘，直接影响胎儿健康。

据报道，研究团队检测了28名女性的胎盘，包括23个足月胎盘和5个早产胎盘。研究结果发现，其中10名暴露于较高水平黑碳粒子（平均每立方米2.42微克）的女性，相比其他10名接触黑碳粒子水平较低（平均每立方米0.63微克）的女性，胎盘中的黑碳粒子更多。

研究人员表示，受空气污染影响更多的女性，胎盘中的黑碳粒子浓度较高。此外，研究人员还在胎盘内向一侧发现黑碳粒子，证实其与发育中的胎儿有直接接触。

报道指出，空气污染一直被认为对胎儿健康有潜在毁灭性影响，最大风险是导致婴儿出生时体重偏低，从而增加罹患糖尿病、哮喘、中风和心脏病等疾病的风险。然而，污染物通过何种方式威胁新生儿健康，却长期困扰着研究人员。

此次研究表明，黑碳粒子能够从母亲的肺部转移到胎盘，且可以在胎盘中累积。

新西兰奥克兰大学环境学院副教授萨蒙德表示，黑碳粒子可能导致胎盘功能不佳，这也由此可以解释，空气污染为什么导致新生儿出生体重过低。

不过，没有证据表明黑碳粒子也进入了胎儿体内，他暗示胎盘有可能成为有毒颗粒的屏障。